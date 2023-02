WRC, Rali da Suécia, Kalle Rovanpera: “complicado abrir a estrada aqui” | AutoSport

Com o melhor registo no shakedown, o campeão em título do WRC, Kalle Rovanperä (Toyota) lançou as bases para a sua candidatura à vitória no Rally Suécia, mas não deverá ter vida fácil, como ele próprio assume. Rovanperä abriu a estrada no shakedown, o que é normalmente uma desvantagem num rali de Inverno, e, como resultado, lutou com baixa tração na sua passagem de abertura.

Tendo em conta que será também o primeiro na ordem de partida para a etapa de abertura, provavelmente isso irá ser um grande desafio: “o troço estava muito escorregadio para nós”, disse Rovanperä, vencedor desta prova no ano passado. “Há uma pequena linha no meio da estrada, mas será realmente complicado abrir a estrada aqui. As condições não são fáceis quando se é o primeiro carro”.