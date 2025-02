WRC, Rali da Suécia: Itinerário/horários

Apenas três semanas após o arranque da temporada do WRC 2025 no icónico Rali de Monte Carlo, a ação regressa às paisagens geladas do Rali da Suécia. A edição deste ano promete ser mais um verdadeiro teste à destreza dos pilotos, numa prova com três especiais inéditas: Andersvattnet (SS3/6, 20,51 km), Bäck (SS4/7, 10,80 km) e Kolksele (SS11/14, 16,06 km). Com estas novidades, o reconhecimento das especiais torna-se ainda mais crucial, pois qualquer erro na ‘leitura’ do traçado pode custar caro.

Ao longo de quatro dias que se esperam intensos, os concorrentes enfrentarão mais de 300 quilómetros de troços desafiadores, onde a neve e o gelo impõem uma exigência e precisão extremas. As tradicionais barreiras de neve podem ser aliadas ou armadilhas ‘fatais’ para os pilotos, tornando a precisão nas notas de andamento e a escolha das trajetórias fundamentais para um bom desempenho.

Com condições climáticas implacáveis e especiais inéditas, o Rali da Suécia promete ser um desafio bem emocionante. Quem conseguirá dominar o gelo e sair vitorioso?

Nos últimos três anos, três nórdicos diferentes venceram a prova, Kalle Rovanpera em 2022, Ott Tanak em 2023 e Esapekka Lappi em 2024. Antes, em 2020, Elfyn Evans colocou no palmarés da prova mais um nome não-nórdico, depois de Thierry Neuville em 2018, ou Sébastien Ogier em 2015 e 2016.

O primeiro piloto não-nórdico a vencer a prova foi Sébastien Loeb em 2004.

Fim de semana de ação: o que esperar

Quinta-feira (6 de fevereiro):

A competição arranca com a primeira passagem por Umeå Sprint (SS1/8, 5,16 km), um aperitivo ‘eletrizante’ na famosa Red Barn Arena.

Sexta-feira (7 de fevereiro):

O dia mais longo do rali, com sete especiais que totalizam 124,32 km na paisagem nevada sueca.

Sábado (8 de fevereiro):

Mais sete troços cobrem 101,96 km, incluindo a primeira passagem pelo emblemático traçado de Umeå (SS15/18, 10,08 km).

Domingo (9 de fevereiro):

O rali encerra com três especiais e um total de 68,78 km, culminando na segunda passagem por Umeå, que assume o papel de Power Stage e pode ser decisiva na luta pelo triunfo.

Itinerário/horários

1ª etapa Quinta-feira 13 fevereiro

Shakedown (Umeå City) 3.44 km 09:01 08:01

Início – Red Barn Arena 18:40 17:40

PEC1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-feira 14 de fevereiro

PEC2 Bygdsiljum 1 28.27 km 08:18

PEC3 Andersvattnet 1 20.51 km 09:19

PEC4 Bäck 1 10.80 km 10:27

Serviço A – Umeå – 40 mins 12:55 11:55

PEC5 Bygdsiljum 2 28.27 km 13:48

PEC6 Andersvattnet 2 20.51 km 14:49

PEC7 Bäck 2 10.80 km 15:57

PEC8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

2ª etapa, Sábado 15 de fevereiro

PEC9 Vännäs 1 15.65 km 08:10

PEC10 Sarjöliden 1 14.23 km 09:05

PEC11 Kolksele 1 16.06 km 10:08

Serviço C – Umeå – 40 mins 12:45 11:45

PEC12 Vännäs 2 15.65 km 13:10

PEC13 Sarjöliden 2 14.23 km 14:05

PEC14 Kolksele 2 16.06 km 15:08

PEC15 Umeå 1 10.08 km 17:05

Assistência flexível D – Umeå – 45 mins 18:52 17:52

3ª etapa, Domingo 16 de fevereiro

PEC16 Västervik 1 29.35 km 06:27

Serviço E – Umeå – 15 mins 09:00 08:00

PEC17 Västervik 2 29.35 km 08:57

PEC18 Umeå 2[Power Stage] 10.08 km 11:15