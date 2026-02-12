WRC, Rali da Suécia: horários

Itinerário do Rali da Suécia centra-se em Umeå e termina em Power Stage decisiva

Desde 2022, o Rali da Suécia está sedeado em Umeå, a maior cidade do norte do país, localizada mais perto do Círculo Polar Ártico do que de Estocolmo, no sentido de garantir condições de inverno mais estáveis e especiais de maior velocidade média. A edição de 2026 volta a explorar as florestas geladas em redor da cidade, consolidando a imagem da prova como único rali totalmente de neve e gelo do calendário do WRC.

A prova arranca na quinta‑feira (hoje) à noite com uma versão completa, de 10,23 quilómetros, da classificativa de Umeå, disputada nos arredores da cidade. Na sexta‑feira, os concorrentes enfrentam duas passagens por um conjunto de especiais nas florestas a nordeste, separadas por assistência a meio do dia, antes de uma primeira passagem pelo formato mais curto Umeå Sprint ao final da tarde.

No sábado repete‑se a lógica: um troço de três classificativas a oeste é percorrido duas vezes, novamente com assistência entre loops, terminando o dia com nova passagem por Umeå Sprint. O domingo decide o rali com duas passagens por Västervik, a nordeste, antes de uma segunda passagem pela versão integral de Umeå, que assume o papel de Power Stage e encerra o rali com pontos extra em jogo para os mais rápidos.

Eis os horários em Portugal continental e Madeira