WRC, Rali da Suécia: horário(programa | AutoSport

Tal como no ano passado, o Rali da Suécia começará com uma curta super especial de ‘sprint’ em Umeå, na quinta-feira à noite. Esta prova será repetida no final de sexta-feira, após duas passagens por três troços: as especiais de Brattby e Floda são idênticas às do ano passado, mas grande parte de Norrby é nova. O sábado tem um formato semelhante, com um trio de troços repetidos, começando com a novíssima Vännäs, seguida da conhecida Sarsjöliden, enquanto Bygdsiljum inclui parte da especial de Botsmark do ano passado. Uma versão dupla do troço de Umeå encerra o dia e, tal como em 2023, também será disputada como Power Stage no domingo, no final do rali, depois de duas passagens de um troço revisto de Västervik.

Quinta-feira 15 de fevereiro

Shakedown (Håkmark) 5.42 km 08:01

etapa Início – Red Barn Arena 17:40 PEC 1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-feira 16 de fevereiro

PEC 2 #42 Brattby 1 10.76 km 07:58

PEC 3 Norrby 1 12.36 km 08:52

PEC 4 Floda 1 28.25 km 09:55

Assistência

PEC 5 #42 Brattby 2 10.76 km 13:36

PEC 6 Norrby 2 12.36 km 14:30

PEC 7 Floda 2 28.25 km 15:33

Assistência

PEC 8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

Sábado 17 de fevereiro

PEC 9 Vännäs 1 15.65 km 06:45

PEC 10 Sarsjöliden 1 14.23 km 07:35

PEC 11 Bygdsiljum 1 28.06 km 09:08

Assistência

PEC 12 Vännäs 2 15.65 km 13:15

PEC 13 Sarsjöliden 2 14.23 km 14:05

PEC 14 Bygdsiljum 2 28.06 km 15:38

PEC15 Umeå 1 10.08 km 18:05

Domingo 18. 2. 4. etapa

PEC 16 Västervik 1 25.50 km 06:27

PEC 17 Västervik 2 25.50 km 09:03

PEC 18 Umeå 2Power Stage] 10.08 km 11:15