WRC, Rali da Suécia: gestão de pneus será crucial | AutoSport

A edição de 2024 do Rali da Suécia será o palco da segunda etapa do WRC e a primeira da categoria Junior WRC. O percurso apresenta algumas alterações face ao ano passado, com troços mais técnicos e mais lentos, e também uma homenagem a Craig Breen, que fez aí a sua última aparição num rali do campeonato do mundo, no ano passado.

Algumas especiais foram alteradas, com mais curvas e saltos, e com secções que passam por áreas mais povoadas. A primeira delas é a SS3/6 Norrby, na sexta-feira, que utiliza um troço completamente novo desde a marca de 3,51km até à chegada. A ES9/12 Vännäs, que se disputará no sábado, foi totalmente revista, com mais de 15km de extensão, com saltos e troços rápidos misturados com secções estreitas e mais técnicas.

A segunda parte da SS11/14 Bygdsiljum também sofreu alterações, sendo agora mais técnica e mais lenta. Também há modificações nas especiais de domingo, com uma SS16/17 Västervik muito diferente, incluindo agora duas novas secções. Há também pequenas alterações na power-stage, com a largada a acontecer algumas centenas de metros mais atrás, em comparação com o ano passado.

Em homenagem a Craig Breen, a SS2/5 foi apelidada de #42Brattby.

Para Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de rali da Pirelli: “A verdadeira incógnita e o maior desafio do Rali da Suécia será a variedade das condições das superfícies das estradas que os pilotos podem encontrar. No ano passado, estes corresponderam ao que se espera de um rali de inverno, com neve acumulada e secções geladas misturadas com outras que apresentavam terra, menos gelo compactado e sulcos profundos.

Estas condições precisam de ser abordadas cuidadosamente e de diferentes maneiras pelos pilotos, especialmente no que à gestão dos pneus diz respeito, sendo que apenas estão disponíveis pneus com pregos. Portanto, a única escolha estratégica será escolher quantos pneus sobressalentes serão transportados no rali.

O nosso Sottozero sempre foi muito fiável, com uma boa resistência e, mais uma vez este ano, desempenhará o seu papel na realização de um rali rápido e emocionante.”

Eis os pneus disponíveis para o Rali da Suécia: Sottozero Gelo J1B: Em todas as classes do Rali da Suécia, os regulamentos permitem apenas um tipo de pneu com um tipo de prego – um máximo de pregos pinos por decímetro quadrado de banda de rodagem, com uma altura máxima de 20 mm. O Sottozero Ice J1B, a ser utilizado pelos carros de Rally1, apresenta uma banda de rodagem direcional assimétrica, projetada especificamente para neve e superfícies geladas, com um total de 384 pinos, com pontas de tungstênio, com sete milímetros salientes da banda de rodagem e 13 milímetros enterrados no pneu. A quantidade dos pregos foi decidida pelos engenheiros da Pirelli, que consideraram todas as condições possíveis do rali, desde piso duro congelado até superfícies com uma mistura de gelo e neve. Para garantir que o prego está o mais seguro possível, foi fixado com recurso a um processo de vulcanização patenteado da Pirelli, ao invés de ser inserido após a fabricação do pneu.

As equipas do Rally1 podem utilizar no máximo 28 pneus, excluindo o shakedown.

O Sottozero Ice J1C e WJC para os carros Rally2 e Junior WRC Rally3, respetivamente, partilham algumas das características do J1B, como os pregos e a tecnologia de vulcanização exclusiva da Pirelli.

Os pilotos de Rally2 e Junior WRC podem utilizar no máximo 26 pneus para este evento, excluindo o shakedown.