WRC, Rali da Suécia: ‘Game Over’ para dois favoritos, e o pior (condições dos troços) está para vir… | AutoSport

Takamoto Katsuta lidera o Rali da Suécia depois de uma meia-etapa abertura repleta de ação. Ao volante de um Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, o nipónico passou para a frente quando o campeão do mundo Kalle Rovanperä teve problemas na PEC4 e abandonou, bem como Ott Tanak, que bateu e danificou o motor do seu Hyundai i20 Rally1. O japonês lidera Esapekka Lappi (Hyundai) por 11,4 segundos na paragem de assistência a meio-dia em Umeå. Elfyn Evans, companheiro de equipa de Katsuta na Toyota, é terceiro, a 1,9 segundos de Lappi, com Adrien Fourmaux em quarto, a 5,4 segundos de Evans, pela M-Sport Ford World Rally Team.

Se Evans seguir o que tem vindo a dizer, será Lappi a luta com Katsuta, pois Evans poderá querer apenas manter-se em boa posição para ganhar muitos pontos a Tanak e Thierry Neuville que hoje está atrasado devido a andar a limpar a estrada.

Depois de liderar a ordem com 1,4 segundos de vantagem na super-especial Umeå Sprint de quinta-feira à noite, Rovanperä voltou a tirar partido das condições mais favoráveis da etapa, rodando em sétimo na estrada esta manhã. O finlandês da Toyota Gazoo Racing WRT conseguiu alargar a sua liderança ao vencer o primeiro troço de sexta-feira, o #42 Brattby, rebaptizado em memória de Craig Breen, que foi o mais rápido em ambas as passagens da etapa de 10,76 km a bordo do seu Hyundai número 42 em 2023.

Batendo Lappi (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) por 3,2 segundos, a vantagem de Rovanperä sobre Katsuta foi de 4,9 segundos após a segunda especial.

Apesar de Rovanperä ter perdido para o seu compatriota Lappi na PE3, após o que descreveu como uma condução “horrível e embaraçosa”, o duplo vencedor do WRC foi apenas 1,2 segundos mais lento do que Lappi, o que lhe permitiu aumentar a sua margem sobre Katsuta para 5,7 segundos.

Mas com Rovanperä a ser forçado a passar a PEC4 com danos na traseira do seu Yaris, Katsuta venceu o troço – 0,7 segundos mais rápido que Evans – para liderar Lappi por 11,4 segundos no final de uma dramática etapa matinal no gelo e neve suecos: 2Foram condições difíceis”, reconheceu Katsuta após a PEC4. “Por vezes tive de usar os bancos de neve, o que nem sempre era o que queria fazer.”

Lappi admitiu que uma forte colisão com um banco de neve na PEC2 o fez perder o ritmo e que perdeu mais tempo ao embater num banco de neve na PEC4. No entanto, o seu segundo lugar na sua primeira prova de 2024 representa uma exibição muito positiva: “Tocámos num banco de neve com bastante força, algures na marca dos 10 km”, disse Lappi após a PEC4. “Vi que o Ott [Tänak] e o Kalle pararam, o que não me deu muita confiança. Estava bastante confuso; não havia realmente nenhuma aderência.”

Evans disse: “Foram condições difíceis. Foi muito difícil encontrar o equilíbrio entre forçar o suficiente e ser arrastado para a neve solta do lado de fora. Tentámos estar limpos, mas não foi fácil.”

Com o objetivo de terminar entre os cinco primeiros, Fourmaux voltou a cumprir as instruções da equipa no melhor Ford Puma Rally1, embora os seus esforços quase tenham sido anulados na PEC4: “Tivemos um ‘momento’ muito próximo [com Tänak]”, explicou o francês. “Apanhamo-lo numa curva muito rápida, plana, a quase 180km/h. Ele estava na saída e eu não o vi antes, tive sorte por ele me ter visto.”

O problema de Tänak ocorreu quando ele fez um pião e danificou a parte dianteira do seu Hyundai ao bater num banco de neve a 18,5 km da PEC4. Era terceiro antes do início da especial.

O vencedor do Rallye Monte-Carlo, Thierry Neuville, está a 40,5 segundos da liderança, em quinto. O piloto da Hyundai disse que “não era possível ir muito mais depressa”.

Os concorrentes do WRC2 Oliver Solberg, Sami Pajari, Georg Linnamäe, Roope Korhonen e Mikko Heikkilä completam o top 10. Fabio Schwarz lidera o pelotão do FIA Junior WRC, enquanto Jan Černý é o primeiro no WRC3.

Entretanto, Grégoire Munster continuou a sua ‘iniciação’ no Rally1 com uma abordagem calma, de aprendizagem, no seu Ford Puma Rally1 Hybrid. No entanto, o piloto luxemburguês perdeu quatro minutos com danos nos pneus na PEC4, e terminou com danos na frente esquerda do seu Ford. Um contacto com um banco de neve custou a Lorenzo Bertelli (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) um tempo significativo na PEC3.

O Rali da Suécia continua com a repetição do #42 Brattby a partir das 13:36.

FOTO @World/André Lavadinho