WRC, Rali da Suécia, Esapekka Lappi: menos ritmo, melhor posição na estrada | AutoSport

Esapekka Lappi acredita que a sua falta de ritmo no WRC não irá prejudicar a sua prova este fim de semana no Rali da Suécia. O finlandês terminou em quarto lugar o Rali da Finlândia de outubro passado, conduzindo um Toyota Yaris WRC de fábrica, numa prova que foi a única de ‘alto nível’ desde a sua saída da M-Sport Ford, no final de 2020.

Em Umeå, esta semana, substitui Sébastien Ogier, com quem partilhará o GR Yaris Rally1 durante a campanha de 2022. Será a sua primeira prova para a Toyota desde que deixou o fabricante japonês para se juntar à M-Sport Ford, no final de 2018: “É muito bom estar de volta”, disse a Lappi. “Se pensarmos onde estive [desta vez] no ano passado, é uma espécie de loucura”. Estou muito feliz. Estive com a equipa na semana passada, a trabalhar nas coisas e a aprender sobre o carro.

Sei que já passou algum tempo desde a minha última vez [no WRC] e sei que os outros rapazes têm mais um rali de experiência [híbrida]. OK, o Monte foi em asfalto, e eles tiveram mais tempo de teste e mais tempo de competição no carro do que eu por isso têm uma pequena vantagem”, disse.

Em preparação para o seu regresso, a Lappi testou na Finlândia, onde sente que as condições se reproduziram bem nas estradas que irá apanhar esta semana: “Tivemos bastante neve em ambos os testes”, disse a Lappi. “A neve veio muito rapidamente [na Suécia], o que torna difícil conseguir chegar à espessa base de gelo na estrada. Foi o mesmo na Finlândia.

Sei que a minha posição de partida parece que deve ser boa, mas talvez possa haver algum lado negativo com o desgaste dos pneus, temos de ver. Para mim, penso que o meu ritmo não deveria ser mau”.