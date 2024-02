WRC, Rali da Suécia: Esapekka Lappi liderou shakedown | AutoSport

Depois de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen terem sido os mais rápidos no final das duas primeiras passagens pelo shakedown do Rali da Suécia acabaram por ser Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a fazer o melhor tempo no final do shakedown. O finlandês não mostrou sinais de ‘ferrugem’ no seu primeiro arranque de 2024, estabelecendo o tempo mais rápido da prova-teste do Rali da Suécia. Começando o seu programa parcial de 2024 no cenário de neve do nordeste da Suécia, Lappi estabeleceu o tempo de referência de 2m45,9s, 0,4s à frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), dupla da M-Sport.

Lappi alcançou o tempo na sua terceira e última passagem do teste de 5,42 quilómetros, enquanto os seus companheiros de equipa Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), completaram os três primeiros, 0.2 segundos acima de Fourmaux.

Depois de duas passagens, o campeão do mundo de 2023, Kalle Rovanperä, estava no topo da tabela classificativa e, apesar de a Suécia ser o seu primeiro arranque de 2024, depois de ter ficado de fora do Rallye de Monte-Carlo no mês passado, o finlandês estava satisfeito por não ter feito uma terceira passagem. O seu tempo na segunda foi suficiente para o quarto lugar da geral.

“É bom estar de volta”, reconheceu o jovem de 23 anos. “Não foi uma longa pausa, mas isso deixa-nos mais entusiasmados por estarmos de volta. Esperemos que o tempo esteja do nosso lado para podermos desfrutar do rali e, com sorte, obter um bom resultado.”

Os belgas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que vão sair para a estrada na sexta-feira como líderes do campeonato, completaram o top-five com o terceiro Hyundai, apesar de também só terem optado por duas passagens.

Após a manhã de quinta-feira, a ação começa a sério hoje à noite com uma passagem rápida pelo Umeå Sprint – um troço favorito dos fãs perto do centro da cidade anfitriã do Rally da Suécia.

