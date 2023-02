WRC, Rali da Suécia, Esapekka Lappi: “É preciso saber onde se pode atravessar o carro” | AutoSport

Esapekka Lappi (Hyundai) também começou bem no shakedown, onde foi segundo, atrás de Kalle Rovanpera, pelo que isso pode ser um sinal que vai nesta prova ter um ritmo bem diferente do que teve no Rali de Monte Carlo. Para Lappi, isso serviu-lhe como um aumento de confiança bem-vindo depois de ter terminado em oitavo no Rallye Monte-Carlo: “Os bancos de neve são realmente difíceis, e é preciso ter um pouco de cuidado”, explicou o finlandês. “Nalgumas zonas, temos bancos mais baixos, mas são principalmente bastante altos. É preciso saber onde se pode atravessar o carro”.