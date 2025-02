WRC, Rali da Suécia: Elfyn Evans recupera liderança

Grande luta na frente do Rali da Suécia. Depois de Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Thierry Neuville terem entrado para o último dia de prova separados por 6.3s a prova mudou de líder na primeira especial de hoje com o japonês da Toyota a assumir o topo da classificação, mas agora foi a vez de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) voltaram ao topo da classificação, depois de vencer esta especial, com um tempo-canhão ‘dando’ 6.7s a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) e 8.2s a Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) e a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) que empataram.

Desta forma, e quando fica a faltar somente a PowerStage, Evans passa a ter um avanço de 3.7s sobre Katsuta com Neuville a 11.1s, com Tanak agora a 14.4s.

A Toyota está muito perto de vencer a prova, resta saber com que carro, mas nos 8.62 Km finais é muito difícil que em condições normais o japonês ganhe 3.8s a Evans, e ainda mais Neuville a qualquer dos dois Toyota. Em condições normais, claro.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) são quintos e já perceberam que não vão conseguir chegar mais longe,

Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) lidera o ‘pelotão dos outros’, 22.2s na frente de Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1), que tinha de ter suplantado o seu adversário da Ford, mesmo contando com os cerca de 30 segundos que perdeu a mais com o furo do primeiro dia.

Nas contas do super-domingo, Evan lidera agora com 0.7s de avanço para Katsuta, Tanak é terceiro a 1.6s e Neuville quarto a 4.8s. Aqui, sim, pode haver mudanças.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliot Edmondson Toyota GR Yaris Rally2) continuam a liderar com 40.4s de avanço para

Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) com Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Skoda Fabia RS Rally2) um pouco mais atrás.