WRC, Rali da Suécia, Elfyn Evans: “podemos estar razoavelmente felizes” | AutoSport

Elfyn Evans e Scott Martin realizaram uma forte recuperação depois de ter sido forçado a rodar em primeiro na estrada e abrir caminho pela neve profunda na tarde de sexta-feira. Tendo estado a 1.9s de Esapekka Lappi na meio da manhã de sexta-feira, as condições extremas da tarde deixaram-no a 1m50s da liderança no final do dia.Depois de passar do quinto para o terceiro lugar na manhã de sábado, Evans alcançou o segundo lugar na especial de abertura de domingo. Foi o mais rápido na segunda passagem subsequente daquela especial e terminou em segundo lugar no Power Stage e isso foi suficiente para liderar a classificação do ‘Super Domingo’, dando a ele e ao co-piloto Scott Martin um total de 24 pontos no fim de semana – mais do que qualquer outra dupla: “Foi um fim de semana de muitos altos e baixos. As coisas não pareciam muito boas na sexta-feira, quando tivemos um trabalho difícil com a nossa posição na estrada. Mas conseguimos superar isso, o que considero importante, e nos deu a oportunidade de voltar a subir na classificação. Quando as condições nos foram mais adequadas, o nosso ritmo foi bastante bom e conseguimos alguns bons pontos no final. Acho que provavelmente deveríamos ter vencido a Power Stage, mas cometemos alguns erros no final. Ainda assim, de onde estávamos no início do fim de semana e saindo com uma boa pontuação, acho que podemos estar razoavelmente felizes.”