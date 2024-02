WRC, Rali da Suécia, Cyril Abiteboul: “Queremos manter o ímpeto da nossa vitória” | AutoSport

Depois do triunfo no Rali de Monte Carlo, o Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abitebou, pretende manter a mesma senda com que começou o ano: “O Rali da Suécia é a única prova com neve do calendário e, depois das condições amenas do Rali de Monte-Carlo, é a primeira vez que vamos experimentar este tipo de piso desde o ano passado. Queremos manter o ímpeto da nossa vitória na primeira ronda e sabemos que temos potencial com o Thierry (Neuville) e o Ott (Tanak), com base nas suas vitórias anteriores aqui. Será a primeira prova de Esapekka desde o Rali do Japão, no ano passado, e estamos entusiasmados por ver nele um novo fôlego para a sua campanha a tempo parcial. A Suécia é especial para nós devido ao pódio do Craig Breen no ano passado, por isso é muito bom ver a sua memória honrada com a mudança de nome de Brattby. Queremos terminar o fim de semana da melhor forma possível, por isso o nosso objetivo final é terminar no degrau mais alto.”