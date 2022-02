WRC, Rali da Suécia: Craig breen tramado…pelo limpa para brisas | AutoSport

É verdade que ralis sem erros, são como jardins sem flores! Não há! Foi no mínimo estranho o que sucedeu a Craig Breen, que ao Dirtfish explicou o porquê da sua saída de estrada atirando com o Ford Puma Rally1 para cima de um banco de neve. Já depois do início do troço, tocou num banco de neve e depois disso quando travava, o limpa pára brisas era acionado, e passou a constantemente pulverizar água no vidro, que começou a congelar tirando cada vez mais a visibilidade ao piloto. Para nós, no dia a dia, a velocidades baixas, a ‘coisa’ resolve-se, mas em ritmo de prova, é mais difícil: “Numa zona de solavancos, não consegui ver bem, saímos e ficámos presos num banco de neve”. Agora, pontuar bem, só mesmo se a PowerStage ajudar…