WRC, Rali da Suécia: condições mistas | AutoSport

FOTOS @World/André Lavadinho

Uma das grandes questões deste Rali da Suécia tem a ver com o estado dos troços tendo em conta a meteorologia que se tem feito sentir naquela zona, e o que isso implica para as equipas. Ora se nos pisos de asfalto em ralis com cortes de berma, sair na frente é uma vantagem, porque a cada carro que passa, e corta bermas, a estrada fica mais suja, no caso dos ralis de terra sair na frente é sempre pior porque há mais terra na estrada para limpar e quem vem mais atrás depara-se com trajetórias normalmente muito mais limpas.

Nas segundas passagens pelos troços, as diferenças no asfalto entre quem sai à frente e que se segue atenuam-se porque os troços estão sujos das primeiras passagens. Mas continua a ser melhor sair na frente.

No caso das segundas passagens na terra, há um dado adicional, a degradação dos troços.

Quem sai à frente já não tem a estrada tão suja mas todos sofrem com a degradação dos pisos.

Por fim a neve e o gelo da Suécia. Sair à frente ou mais atrás depende do estado dos troços e segundo informações que recolhemos há condições para todos os gostos nas diversas especiais. Se nada mudar entretanto, há troços em que quem partir à frente vai ter vantagem, porque não há neve solta no topo e há gelo para os 398 pregos fazerem o seu trabalho, e ainda por cima algumas classificativas vão ter terra à superfície e regos o que prejudica quem passa mais atrás, e menos quem sai mais na frente.

Alguns troços têm uma boa base de gelo e como não há previsão de neve e as temperaturas tendem a subir, portanto a tendência é que haja menos neve para limpar do que o esperado. Talvez este equilíbrio permita que várias duplas de coloquem em posição de lutar na frente, mas isso só vamos começar a perceber amanhã de manhã…

Horário

Quinta-Feira, 9 de fevereiro

Início Red Barn Arena 17:30

PEC1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-Feira, 10 de fevereiro

PEC2 Brattby 1 10.76 km 07:30

PEC3 Sarsjöliden 1 14.23 km 08:31

PEC4 Botsmark 1 25.81 km 10:03

PEC5 Brattby 2 10.76 km 13:53

PEC6 Sarsjöliden 2 14.23 km 14:54

PEC7 Botsmark 2 25.81 km 16:26

PEC8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

Sábado, 11 de fevereiro

PEC9 Norrby 1 12.54 km 07:05

PEC10 Floda 1 28.25 km 07:56

PEC11 Sävar 1 17.28 km 09:41

PEC12 Norrby 2 12.54 km 13:05

PEC13 Floda 2 28.25 km 13:56

PEC14 Sävar 2 17.28 km 15:41

PEC15 Umeå 1 10.08 km 17:05

Domingo, 12 de fevereiro

PEC16 Västervik 1 26.48 km 06:05

PEC17 Västervik 2 26.48 km 09:05

PEC18 Umeå 2 [Power Stage] 10.08 km 11:18