WRC: Rali da Suécia com os regressos de Rovanpera e Lappi | AutoSport

Já era de esperar que com a participação de Sébastien Ogier no Rali de Monte Carlo, Kalle Rovanperä se estreasse no Rali da Suécia e é exatamente isso que vai suceder. O Campeão do WRC 2023 vai iniciar a sua campanha no Mundial de Ralis FIA de 2024 na Suécia, no próximo mês (15 a 18 de fevereiro).

Depois de conquistar dois títulos consecutivos no WRC, o finlandês de 23 anos optou por um programa a tempo parcial em 2024. No Rali da Suécia – uma prova que venceu em 2022 – Rovanperä vai conduzir o terceiro GR Yaris Rally1 da Toyota Gazoo Racing ao lado dos pilotos a tempo inteiro Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

O privado italiano Lorenzo Bertelli também se inscreveu num GR Yaris, pilotando o carro alugado no mesmo rali onde o utilizou pela primeira vez há um ano.

Thierry Neuville e Ott Tänak encabeçam o line up da Hyundai Motorsport, com Esapekka Lappi a conduzir o terceiro i20 N Rally1 da equipa pela primeira vez esta época. Lappi, que vem da Finlândia, vai alternar a condução com Andreas Mikkelsen e Dani Sordo em 2024, enquanto a M-Sport Ford tem dois Puma Rally1 para Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, que têm previsto fazer o ano todo.

Enquanto Oliver Solberg e Sami Pajari participam no Rallye Monte-Carlo, que abre a temporada na próxima semana, a Suécia marca a primeira prova pontuável de 2024 para a dupla no WRC2. Emil Lindholm está inscrito num i20 N Rally2 privado, enquanto o campeão do FIA Junior WRC, William Creighton, vai correr com o ‘prémio’, um Ford Fiesta Rally2 fornecido pela M-Sport. O atual campeão do WRC3, Roope Korhonen, também está na lista, mudando para um dos novos Toyota GR Yaris Rally2 para a sua primeira prova do ano.

Outras estrelas do WRC2 que utilizam máquinas Toyota incluem o estónio Georg Linnamäe e o finlandês Mikko Heikkilä.