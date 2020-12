WRC: Rali da Suécia cancelado, nova prova de inverno a caminho

O WRC de 2020 não acabou da melhor forma e o WRC de 2021 não está a dar sinais de melhorar muito. Depois de se ter ficado a saber que o Rali de Monte Carlo viu o seu percurso muito ‘mexido’, com o cancelamento de vários troços e de se ter ficado a saber que não vão ser permitidos espetadores na estrada, eis que surgiu a informação que o Rali da Suécia, segunda ronda do Mundial de Ralis, foi cancelada devido ao aumento das restrições causadas pela pandemia de Covid-19. O rali estava programado para se realizar na zona de Värmland, na Suécia, de 11 a 14 de fevereiro, mas uma decisão da Junta do Condado de Varmland, em Karlstad, na terça-feira, concluiu que não havia outra alternativa senão cancelar o evento por razões de segurança sanitária.



O CEO do Rally Glenn Olsson disse que o aumento de casos de Coronavírus na Suécia tinha levado as autoridades a implementar restrições mais rigorosas, o que significava que o rali não pode ter lugar, devido aos elevados protocolos de segurança exigidos: “Os organizadores do Rali da Suécia, a FIA e o Promotor do WRC compreendem plenamente que a saúde da população local é a primeira preocupação e estão empenhados num dever coletivo de cuidado para proteger tanto a comunidade de Värmland como a família WRC. Durante o nosso planeamento, temos acompanhado de perto o que é uma situação Covid-19 em constante evolução na região. Embora estejamos naturalmente extremamente desapontados, especialmente dado o novo itinerário, esta é uma decisão que apoiamos”, disse.



O Rali da Suécia é a única prova de Inverno puro do WRC e a FIA e o Promotor do WRC estão em negociações com um evento alternativo, para o qual esperam fazer um anúncio em breve.