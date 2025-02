WRC, Rali da Suécia: 1º dia equilibrado, mais do mesmo para hoje?

A sexta-feira de Rali da Suécia foi de tirar o fôlego, com uma intensa batalha no topo da classificação que manteve os fãs agarrados às TVs. No final do dia, Elfyn Evans assumiu a dianteira, mas a vantagem é mínima: apenas 9.1s separam os cinco primeiros colocados.

O único evento totalmente nevado do Mundial de Ralis entregou um espetáculo de reviravoltas ao longo das sete especiais geladas do primeiro dia. Evans, a bordo do Toyota GR Yaris Rally1, começou forte e liderava ao meio-dia, mas o cenário mudou conforme as condições da estrada evoluíam.

A dança das posições ficou ainda mais frenética à tarde. Takamoto Katsuta chegou a ocupar o primeiro lugar na PEC5, mas Evans reagiu rapidamente para recuperar a liderança. Na especial de Bäck, já de noite, foi a vez de Ott Tänak assumir a liderança. No entanto, o estónio perdeu terreno na última especial do dia, a Umeå Sprint, quando os pneus desgastados lhe custaram segundos preciosos. Evans não desperdiçou a chance, cravou o melhor tempo e reassumiu a liderança. Com um desempenho sólido, Katsuta ficou colado no companheiro de equipa, apenas 0,6s atrás, enquanto Tänak caiu para terceiro, a 2,5s da frente.

Destaque do dia, Adrien Fourmaux brilhou pela manhã ao vencer duas especiais e alcançar a segunda posição momentaneamente. O ritmo do francês caiu um pouco à tarde, mas ele ainda garantiu um respeitável quarto lugar, 5,4s atrás de Tänak. Uma saída de estrada na PEC5, no mesmo ponto onde Kalle Rovanperä e Josh McErlean enfrentaram dificuldades, foi seu maior contratempo.

Thierry Neuville teve um início complicado devido a problemas de subviragem, mas reagiu no fim do dia. Venceu uma especial e reduziu a diferença para Evans para 9,1s, fechando o top 5.

Já Rovanperä, bicampeão mundial, viveu um dia atípico. Sem conseguir figurar entre os três primeiros em nenhuma especial, o finlandês ficou 16,4s atrás de Neuville no fim da etapa.

Mārtiņš Sesks impressionou no seu retorno ao Puma Rally1 da M-Sport Ford, garantindo dois tempos entre os três melhores e terminando em sétimo. McErlean, ainda em fase de adaptação ao Rally1, seguiu evoluindo e fechou o dia na oitava posição.

Sami Pajari, da Toyota, mostrou velocidade, mas foi prejudicado por uma colisão inicial contra um banco de neve que danificou a sua roda e o deixou em nono. Grégoire Munster, com seu Puma, completou o top 10.