WRC, Rali da Sardenha, Toyota: Rovanpera, difícil, Ogier e Evans em boa posição | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team vai enfrentar um dos desafios mais difíceis da temporada no Rally Italia Sardegna, de 1 a 4 de Junho, procurando manter a sua forte dinâmica recente.

A equipa venceu quatro dos cinco ralis disputados até agora em 2023 e lidera o campeonato de construtores com 32 pontos de avanço. Depois de conquistar a sua primeira vitória do ano em Portugal, o campeão em título, Kalle Rovanperä lidera a classificação do Mundial de Pilotos com 17 pontos de avanço, com Sébastien Ogier e Elfyn Evans empatados em pontos no terceiro lugar: Ogier retoma o seu programa de época parcial numa prova que já venceu quatro vezes, com Takamoto Katsuta também inscrito num quarto carro.

As especiais na ilha mediterrânica da Sardenha têm a reputação de estarem entre os troços de terra mais exigentes de todo o campeonato. São bastante rápidos, mas muitas vezes estreitos e rodeados de arbustos, árvores e pedras, deixando pouca margem para erros. A superfície arenosa é varrida por cada carro que passa para expor a base rochosa e abrasiva: isto pode combinar-se com temperaturas superiores a 30 graus centígrados para castigar os carros e os pneus.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) “Estamos ansiosos por ver o nosso desempenho na Sardenha. No ano passado, este evento foi um pouco difícil, mas desde então fizemos muitos melhoramentos no GR Yaris Rally1 para condições difíceis de terra, que funcionaram bem no México e em Portugal. Normalmente, a Sardenha é mais quente do que Portugal, e este ano, na sexta-feira, a etapa de Monte Lerno terá quase 50 quilómetros. Não é tão longa desde 2014, e na segunda passagem, em especial, tenho a certeza de que a gestão dos pneus irá desempenhar um papel importante. Isto significa que o Kalle pode ‘pagar’ um grande preço por ter de abrir a estrada nesta prova, mas teremos o Sébastien e o Elfyn em melhores posições e esperamos que tenham a oportunidade de lutar pela vitória. Também será interessante ver como é que o Takamoto se sai depois de uma boa prestação em Portugal.”