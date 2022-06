WRC, Rali da Sardenha, Thierry Neuville: “ninguém nos quer ouvir, é todos os anos o mesmo com o pó…” | AutoSport

A questão do pó no Rali da Sardenha é recorrente e o que é pena é que todos os anos os pilotos e as equipas avisam a organização e a FIA e segundo parece, fazem ouvidos moucos, pois o problemas voltou a surgir. Ott Tänak rapidamente disse que em alguns locais via apenas o capot e pouco mais, e pelos vistos nem três minutos entre os pilotos prioritários dos Rally1 eram suficientes.

É pena que só com declarações fortes a FIA façam alguma coisa, mas foi exatamente isso que aconteceu: Thierry Neuville já tinha avisado: “Já se sabia que ia ser assim, disse-o antes à FIA e aos organizadores. Nos reconhecimentos com intervalos de três a quatro minutos tínhamos pó mas pelos vistos ninguém nos quer ouvir. Obviamente, televisão ao vivo, itinerário com horários apertados, é todos os anos o mesmo e é uma pena porque, para os pilotos, é realmente perigoso”, disse ao Dirtfish. A verdade é que os WRC 2017-21 e estes novos Rally1, levantam muito mais pó que os Rally2, devido à aerodinâmica.

Contudo, nesta prova, a FIA demorou, mas reagiu. Timo Rautiainen, antigo navegador de Marcus Grönholm, que é agora delegado desportivo da FIA para so Ralis, decidiu antecipar o começo do rali no dia de hoje e aumentar para quatro minutos entre os Rally1.