WRC, Rali da Sardenha, Thierry Neuville: “afinações semelhantes às dos meus colegas de equipa deve ajudar” | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (#11 Hyundai i20 N Rally1) esperam recuperar depois dos problemas em Portugal. O piloto tem duas vitórias anteriores na Sardenha pelo que esta é sempre uma prova onde anda bem e a par de Dani Sordo é claramente o piloto que pode mais facilmente dar a primeira vitória do ano à Hyundai: “A Sardenha apresenta muitos desafios, mas os maiores são o calor e o desgaste dos pneus. As especiais também são difíceis porque a superfície é áspera, e são bastante estreitas e técnicas, pelo que não há muita margem para erros. O nosso objetivo é lidar com as condições o melhor possível e lutar muito por um bom resultado.

Portugal foi um fim-de-semana difícil para nós. Eu tinha uma afinação diferente da do Dani e do Esapekka, o que pensamos ser uma das razões pelas quais tive dificuldades com a tração e o equilíbrio do carro. Mudar o meu carro para configurações semelhantes às dos meus companheiros de equipa deve ser benéfico na procura de um melhor desempenho e estou ansioso por pôr isto à prova”, disse Neuville.