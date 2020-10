WRC, Rali da Sardenha: Suspensão ‘tramou’ Ott Tanak

Finalmente, Ott Tänak revelou o que o levou a perder mais de um minuto no primeiro dia do Rali da Sardenha. Um arreliador problema com a suspensão foi a ‘culpada’. Quando o estónio foi mais lento que alguns Rally2 logo no primeiro troço percebeu-se que algo estava errado e isso foi confirmado nos três troços seguintes, sem que o estónio revelasse o quê. Aliás, nem abriu a boca, muito menos dizer a razão de estar a perder muito tempo nos troços: “Tivemos um problema com a suspensão, não tínhamos ferramentas para o resolver, e ainda por cima foi ficando pior. Só os engenheiros poderão explicar o que foi e onde, através da telemetria”, disse Tanak ao Dirtfish antes do Parque de Assistência. Tendo em conta o atraso no campeonato a única coisa que lhe pode ainda abrir uma réstia de esperança é o facto do Rali de Monza ter sido confirmado no campeonato como prova de encerramento do WRC.