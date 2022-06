WRC, Rali da Sardenha/shakedown: Hyundai na frente, mas no melhor e no pior… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) arrancam para o fim de semana do Rali de Itália/Sardenha como os mais rápidos do shakedown, batendo duas duplas da Toyota: Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram colocados logo a seguir com meio segundo de diferença entre o 1º e o 3º. O restante pelotão, ficou a mais de segundo e meio.

Como sempre, os tempos não são significativos, até porque houve ideias diferentes no que aos pneus diz respeito, que como se sabe afetam os pneus disponíveis para a prova, pelo que no shakedown foram gastos pneus que as duplas pensam precisar menos para a prova.

Como se sabe, cada dupla dos Rally1 pode utilizar até 28 pneus durante o rali, incluindo o shakedown e uma nova regra para eventos de terra em 2022 significa que cada piloto pode escolher mais quatro pneus de qualquer um dos compostos antes do ‘shakedown’, para além da atribuição padrão de: 24 duros e 8 macios.

Os problemas já começaram para os lados da Hyundai com Dani Sordo a queixar-se de um carro mal afinado: “escorrega demasiado, não tenho muita aderência”. Pior, Ott Tänak, que teve um problema com o motor só fazendo duas passagens no shakedown. Esteve muito tempo parado na ligação, mas não regressou para uma terceira tentativa.