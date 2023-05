WRC, Rali da Sardenha: será a vez da Hyundai? | AutoSport

A Hyundai é para já a única equipa sem qualquer vitória no WRC 2023, a Toyota venceu quatro vez, a Ford uma, mas os seus pilotos são os que têm mais pódios, sete, face aos seis da Toyota e dois da Ford. São apenas números, não contam a história toda, mas dizem alguma coisa. Neste contexto Thierry Neuville está determinado a reavivar as suas ambições de conquistar o título Mundial de Ralis e com o Rali de Itália Sardenha pela frente, de 1 a 4 de junho, a equipa Hyundai Motorsport tem rapidamente que começar a vencer.

Neuville começou a sua campanha com uma impressionante série de pódios, mas encontra-se atualmente em quinto lugar no campeonato após resultados dececionantes nos dois últimos ralis. O Rali de Itália Sardenha – uma prova que venceu em duas ocasiões – representa uma oportunidade para dar a volta à sua sorte.

A vitória do companheiro de equipa Dani Sordo em 2019 e 2020, bem como do antigo homem da Hyundai Ott Tänak em 2022, significa que o construtor coreano ganhou quatro das últimas cinco provas da Sardenha. E por isso, Neuville está de bom humor, animado por uma nova abordagem à configuração do seu i20 N desde a ronda anterior: “Portugal foi uma prova difícil para nós”, reconheceu Neuville, que é acompanhado na equipa de três carros por Sordo e Esapekka Lappi. “Eu tinha uma afinação diferente da do Dani e do Esapekka, o que pensamos ser uma das razões pelas quais tive dificuldades com a tração e o equilíbrio do carro.

“Mudar o meu carro para configurações semelhantes às dos meus companheiros de equipa deve ser benéfico na procura de um melhor desempenho e estou ansioso por pôr isto à prova.”

O belga é o quinto na ordem de partida para a primeira etapa de sexta-feira. Em condições de piso seco, isso oferece uma vantagem significativa sobre os primeiros classificados, que ‘varrem’ a terra da superfície para deixar uma linha mais limpa e mais aderente para os que vêm atrás.

Este é o maior desafio que se coloca à Toyota Gazoo Racing, para a qual o campeão do mundo Kalle Rovanperä e o membro da equipa Sébastien Ogier ocupam o primeiro e o terceiro lugar no campeonato com os seus GR Yaris. A vitória colocaria o francês Ogier no topo da lista de honra do evento, elevando o seu total para cinco triunfos.

“Estamos ansiosos para ver o nosso desempenho”, disse o chefe de equipa Jari-Matti Latvala. “O Kalle pode pagar uma grande penalização por ter de abrir a estrada nesta prova, mas vamos ter o Sébastien e o Elfyn [Evans] em melhores posições e esperamos que tenham a oportunidade de lutar pela vitória.”

Elfyn Evans conduz o terceiro Toyota. Ele e o seu companheiro de equipa, Takamoto Katsuta, que não marcará pontos para o campeonato de construtores esta semana, têm de recuperar das desistências em Portugal.

A confiança de Ott Tänak tem vindo a aumentar a cada quilómetro percorrido no seu Ford Puma M-Sport e o estónio estará ansioso por dar ao carro o seu primeiro triunfo num rali em terra. E parece estar cada vez mais perto, mas depois do que se passou no Rali de Portugal, o vencedor no ano passado, atualmente em segundo lugar na classificação do Mundial, poderá ainda não ‘ter carro’ suficiente’ para vencer. Em Portugal ainda esteve longe. Pierre-Louis Loubet, por outro lado, tem oportunidade de confirmar o bom rali que fez em Portugal, mas terá que tentar manter-se mais tempo mais acima, de preferência até ao fim do rali.

Conhecido pela sua natureza exigente, o Rally Italia Sardegna tem como base a cidade de Olbia, na costa leste da ilha, e é considerado um dos eventos mais difíceis do calendário do WRC.

Os traçados que se tornam cada vez mais rochosos e abrasivos na segunda passagem das especiais, e tornam-no num rali muito exigente para os carros e para os pneus, enquanto as duplas passagens pelo famoso troço de Monte Lerno, com uns impressionantes 49,90 km, aumentam muito o que é o desafio na sexta-feira.

Após a partida de quinta-feira à noite, os concorrentes enfrentam 19 troços num total de 320,88 km antes do final no domingo à tarde.