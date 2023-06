WRC, Rali da Sardenha, Sébastien Ogier: “ vamos ter uma ordem de partida melhor” | AutoSport

Sébastien Ogier / Vincent Landais estão de regresso ao WRC, com o piloto a gerir muito bem as provas que realiza, potenciando ao máximo as suas hipóteses de vencer. Essa é a razão principal de ter faltado ao Rali de Portugal, uma prova que gosta bastante, mas que este ano sabia que teria bem menos hipóteses de vencer.

Curiosamente, Kalle Rovanpera era segundo na estrada na sexta feira e venceu com autoridade: “A Sardenha é um rali que aprendi a adorar. No início, tinha dificuldade na prova, mas com o passar dos anos comecei a dominá-lo cada vez mais. As memórias mais recentes que tenho da Sardenha são muito boas, desde que conseguimos vencer em 2021, depois de começarmos em primeiro na estrada, o que normalmente não é possível neste evento. Depois de termos perdido Portugal, desta vez vamos ter uma ordem de partida melhor, mas não deixará de ser um desafio difícil, especialmente com este troço muito longo de 50 quilómetros que os organizadores criaram para este ano. Sinceramente, gosto bastante desse desafio; acrescenta algum tempero ao rali e à necessidade de gerir os pneus. Vai ser certamente um rali interessante”.