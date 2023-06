WRC, Rali da Sardenha, Sébastien Ogier: “Erramos na escolha dos pneus” | AutoSport

Sébastien Ogier começou bem o 1º dia do Rali da Sardenha com uma vitória na especial de Tantariles, que regressou ao itinerário desta 20ª edição do evento, depois de ter estado presente na primeira edição em 2004. Depois, Ogier também dominou o troço de Monte Lerno, onde foi 12,7 segundos mais rápido do que todos os outros, regressando a Olbia para a assistência do meio-dia com uma vantagem de 16,3s.

Esta vantagem sobre o seu rival mais próximo, Esapekka Lappi (Hyundai), reduziu-se a 6,7s nas duas primeiras especiais da tarde, antes de a chuva cair na segunda passagem por Monte Lerno, que Ogier completou com 0,1s de atraso na geral: “Estou contente com o meu dia e por estar na posição em que estamos esta noite. Fiquei surpreendido com a diferença que fizemos na primeira especial da manhã e em Monte Lerno, mas o carro estava a funcionar bem e penso que fizemos a escolha certa dos pneus. De tarde foi mais difícil. Fiquei satisfeito com a minha condução, mas um pouco menos com a decisão que tomámos na assistência. Erramos na escolha dos pneus, na informação meteorológica e, obviamente, na escolha dos pneus.

Mas mesmo assim conseguimos passar sem qualquer drama nas condições escorregadias e sem correr demasiados riscos. Ainda estamos onde queríamos estar, na luta pela vitória. A diferença é muito pequena e vamos continuar a tentar”.