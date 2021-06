WRC, Rali da Sardenha: Sébastien Ogier a caminho da 3ª vitória do ano | AutoSport

Pela segunda vez em 15 dias Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) perdem uma vitória que era bem mais do que provável, na sequência de um contratempo mecânico decorrente duma falha na suspensão traseira do i20 WRC.

No primeiro caso, Tanak revelou não ter acertado em nada que justificasse a quebra da suspensão, mas desta feita as imagens do WRC TV mostraram bem a enorme pedra na trajetória do Hyundai e o forte impacto logo sentido pela equipa, que demorou poucos segundos a reduzir o andamento e a parar.

Tanak entrou para o segundo dia de prova com 19.4s de avanço para Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), e ficou pelo caminho mas os seus colegas de equipa espanhóis não tiveram melhor sorte, pois quando eram segundos classificados, a mesma posição em que estavam de manhã, capotaram na PE15, abandonando.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que chegaram ao dia de hoje, no terceiro lugar a 36.2s de Tanak, e a 16.8s de Sordo, entraram muito bem, depressa passando Sordo na luta pelo segundo lugar na PE10, e quando estavam a 40.5s de Tanak, viram-no ficar pelo caminho assumindo a liderança do rali na PE12, 17.5s na frente de Sordo. A partir daí a margem foi crescendo, era 24.6s na PE14, quando a dupla espanhola ficou, também ela pelo caminho.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) assumiram o segundo lugar, 22.7s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), depois de terem começado o dia apenas 1.2s na frente dos belgas, que no dia de ontem fizeram um forcing final para se aproximarem. Foi um dia quase perfeito para a Toyota, tal como tinha sido ontem um dia quase perfeito para a Hyundai.

Depois do quarto lugar em Portugal, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) estão muito perto de igualar o resultado conseguido no nosso país, sendo que desta feita chegou aí muito mais devido a um processo de eliminação alheio, do que bom andamento como sucedeu em Portugal.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) continuam em maré de azar.

Depois do abandono no asfalto da Croácia, logo na PE1 devido a uma saída de estrada, a dupla desistiu no Rali de Portugal em Amarante devido a um problema mecânico e voltou a abandonar em Itália, com um problema na suspensão do Yaris WRC, ainda ontem de manhã. Regressou hoje, e agora só espera pela Power Stage para tentar alcançar alguns pontos.

Teemu Suninen/Mikko Markula (Ford Fiesta WRC) sairam de estrada na PE1 do rali, regressaram esta manhã, mas sendo o primeiro carro na estrada, a varrer a terra para os carros seguintes, não fez nada de especial, sendo por vezes até mais lento que os principais Rally2 em alguns troços. Com tantos abandonos, há mais Rally2 no top 10 do que WRC. Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai) são quintos e lideram o WRC2, na frente de Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën), Yohan Rossel/Alexandre Coria (Citroën) lidera o WRC3, na frente de Pepe López/Diego Vallejo (Škoda), e Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroën) +9m45.0s, com Marco Bulacia/Marcelo Ohannesian (Škoda) a fechar o top 10 como terceiro do WRC2. Depois duma penalização, devido a ter perdido uma roda numa ligação devido a um parafuso que se soltou, Mads Østberg voltou ao ataque e terminou o dia a 2.7s do líder do WRC2.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) desistiram na PE com problemas de transmissão no Ford e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) também ficou pelo caminho com problemas mecânicos. Amanhã realizam-se os derradeiros quatro troços.