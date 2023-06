WRC, Rali da Sardenha: Saída de Fourmaux ‘dá’ vitória surpresa a Mikkelsen | AutoSport

Andreas Mikkelsen celebrou a mais improvável das vitórias no WRC2, hoje no Rally Italia Sardegna, quando o líder do rali, Adrien Fourmaux, saiu da estrada a 1,8 km da última especial do fim-de-semana, o que o impediu de vencer pela primeira vez este ano no WRC2 e contribuindo para mais um fim de semana terrível para a M-Sport/Ford.

Começando a Power Stage de 7,79 km com 31 segundos de desvantagem sobre Fourmaux, Mikkelsen parecia destinado a levar o seu Škoda Fabia ao segundo lugar da geral – o seu melhor resultado de sempre no WRC2 na Sardenha, depois de ter abandonado nas duas épocas anteriores, no entanto, à medida que o norueguês se aproximava da meta, começaram a chegar notícias de que Fourmaux tinha deslizado para fora da estrada com o seu Ford Fiesta Rally2, sucumbindo às mudanças meteorológicas e às condições escorregadias do piso.

Apesar dos esforços dos espectadores, não conseguiram voltar a colocar o Fiesta na estrada, forçando a retirada de Fourmaux, mas o pior, o triunfo, já era uma miragem tal o tempo perdido

Curiosamente, não é a primeira vez que lhe sucede, quando venceu o Rali da Catalunha de 2015, tinha 50s de desvantagem para Ogier, mas este bateu e entregou-lhe a vitória. Agora, outro francês fez-lhe o mesmo.

“Uau”, foi a primeira reação de Mikkelsen ao saber da saída do seu rival. “Tirámos o melhor partido da situação. Não foi um bom final para o Adrien, ele fez um fim-de-semana fantástico e toda a equipa M-Sport tem muitos pontos positivos a tirar daqui. Mas é uma vitória para nós, é claro que estamos muito felizes.”

Adrien Fourmaux perde vitória em cima da ‘meta’…



O norueguês não só venceu o WRC2, como também conseguiu terminar num impressionante quinto lugar na geral, uma vez que vários pilotos do WRC sucumbiram às difíceis condições climatéricas. A Sardenha marcou apenas a segunda prova desta época para o campeão do mundo WRC2 de 2022, depois do seu terceiro lugar no mês passado no Rali de Portugal.

Uma roda partida afastou Teemu Suninen da luta pela vitória na especial de abertura de sexta-feira, mas o piloto do Hyundai i20 N Rally2 recuperou corajosamente para terminar a 2m15s da liderança, ficando em segundo lugar na categoria, marcando o seu primeiro pódio esta época.

Mais de um minuto atrás dele, em terceiro lugar, ficou Kajetan Kajetanowicz. O polaco manteve o rival do Citroën C3 Rally2, Yohan Rossel, à distância, apesar de ter sido prejudicado por um problema com a válvula de escape do seu Škoda e também venceu a classe Challenger do WRC2.

Rossel manteve a liderança do campeonato depois de Oliver Solberg – que estava atrás dele por um único ponto antes do rali – se ter retirado na sexta-feira e no sábado com danos na suspensão. O companheiro de equipa de Solberg na Toksport, Emil Lindholm, foi excluído por uma falha semelhante e retirou-se da quarta posição durante a assistência no sábado à noite.

O austríaco Johannes Keferböck conquistou as honras da WRC Masters Cup num Škoda Fabia Rally2 Evo, batendo o atual campeão, Mauro Miele por vários minutos no final.