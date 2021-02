WRC: Rali da Sardenha regressa a Olbia

Depois de trocar Olbia por Alghero (qualquer coisa como trocar o Porto por Coimbra) o Rali d’Italia Sardegna, quinta ronda do WRC 2021, agendada de 3 a 6 de junho, vai regressar este ano a Olbia, ponto de partida para 20 especiais, que apesar de algumas modificações, não vão variar muito o cenário global, já que os troços sempre se realizaram bem mais perto de Olbia do que Alghero. Mas o programa do rali está, ainda assim, repleto de novidades, inclui um novo shakedown em Loiri, a sul de Olbia, na quinta-feira, seguido da cerimónia de partida à noite em Alghero. A primeira etapa na sexta-feira, 4 de Junho, inclui 128,16 km cronometrados e consiste em quatro troços repetidos duas vezes e terá lugar de manhã em Monte Acuto (Filigosu e Terranova) e à tarde em Alta Gallura (Tempio e Tula).

No sábado haverá 132,28 km correspondentes a quatro troços cronometrados repetidos duas vezes em Monte Acuto (Coiluna e Monte Lerno) de manhã e à tarde em Anglona (Castelsardo) e Gallura (uma nova SS em Bortigiadas). Finalmente, no domingo 6 de junho, a última etapa de 44,88 km, durante a qual serão repetidos dois novos troços na costa norte de Gallura. Braniatogghiu, que está de regresso após dez anos, e a nova Power Stage da Rena Majore acolherão a ação final do rali. Portanto, as imagens da foto, desaparecem…