WRC, Rali da Sardenha, Pierre-Louis Loubet: “agradeço muito à equipa por este incrível carro” | AutoSport

Pierre Louis Loubet assegurou na Sardenha o seu melhor resultado com um carro de topo, agora Rally1. Para além disso, depois de uma época complicada em 2021, com a Hyundai, está a começar a mostrar serviço com o seu novo Ford Puma rally1 e a fazer franzir a testa aos seus colegas de equipa na M-Sport: “Foi muito bom. Tive uma boa sensação com o carro, por isso, agradeço muito à equipa por este incrível carro. Eles fizeram um carro espantoso e todos à minha volta continuaram a acreditar em mim. Espero que continuemos assim”, disse.