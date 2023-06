WRC, Rali da Sardenha: Pierre-Louis Loubet abandonou | AutoSport

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) não vão continuar em prova já que a M-Sport detetou mais danos no Ford Puma Rally1 do francês. Depois de ter chegado a rodar na terceira posição, Loubet teve problemas com a caixa de velocidades do seu carro, foi penalizado porque não conseguiu arrancar para o troço, mas acabou por desistir do dia com a direção danificada no último troço do dia, mas na assistência na sexta-feira à noite, a M-Sport descobriu “mais danos do que o previsto” e por isso a equipa “tomou a decisão de retirar o carro do evento.”