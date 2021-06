WRC, Rali da Sardenha, PE9: Sébastien Ogier recupera 9,3s a Dani Sordo | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) começaram o segundo dia do Rali da Sardenha da mesma forma que o primeiro, a vencer, dando novo sinal que o triunfo nesta prova dificilmente lhes escapa, a não ser que se repita a história de Portugal.

Os homens da Toyota parecem ter aprendido alguma coisa com o dia de ontem, e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram segundos na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), sendo que o espanhol manteve o segundo lugar mas viu Ogier recuperar quase 9,3 segundos duma assentada depois de deixar o motor do Hyundai ir abaixo. Ogier está agora a 7.5s de Sordo, enquanto Evans dilatou a sua diferença para Neuville para 8.1s.

