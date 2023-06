WRC, Rali da Sardenha, PE9: jogo do ‘gato e do rato’: Lappi passa (novamente) Ogier… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) começou a manhã a 18.6s de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e a 18.5s de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), mas com duas vitórias nos troços de hoje já se aproximou da frente e está agora a 13.2s do seu companheiro de equipa, Esapekka Lappi, que ao ganhar 2.0s a Ogier, lidera agora por 0.3s isto quando estamos sensivelmente a meio do rali. Dois troços, duas trocas de líder, o terceiro classificado aproxima-se da frente, o Rali da Sardenha continua a prometer…muito. Mais atrás não houve alterações ou quaisquer incidentes a relatar.

