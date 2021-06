WRC, Rali da Sardenha, PE8: Ott Tanak com a mesma ‘receita’ de Portugal | AutoSport

Ott Tanak (Hyundai I20 Coupé WRC) lidera o Rali da sardenha com 19.4s de avanço para Dani Sordo (Hyundai I20 Coupé WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) é terceiro a 36.2S

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) deram um ar de sua graça no final do primeiro dia do Rali da Sardenha, e com isso colocaram-se no quinto lugar, apenas a 1.2s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que neste troço perderam 7.2s para os belgas.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiros e com isso chegam ao final do primeiro dia de prova com 19.4s de avanço para Dani Sordo, piloto que logicamente, não o vai atacar, mas sim proteger o seu atual segundo lugar: “Não é nada de novo, sucedeu o mesmo em Portugal, e é por isso que precisamos de estar muito concentrados amanhã. Tive um dia muito suave, limpo, e obviamente uma melhor posição na estrada do que alguns dos meus principais adversários”, disse no fim do dia.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) tiveram uma boa manhã de ralis, mas na parte da tarde não conseguiram manter o mesmo ritmo, mas mais pelo facto de Sordo ter melhorado, do que outra coisa qualquer. Amanhã, o objetivo de Ogier será certamente atacar Sordo, a ordem na estrada já não será um fator pelo que será um duelo interessante de seguir, até porque ainda falta dia e meio de prova.

Depois da vitória no Rali de Portugal, Elfyn Evans não teve um bom dia de ralis. Nunca conseguiu confiar o suficiente no carro para andar um pouco mais. Melhorou um pouco à tarde, mas não o que queria, e vai para o segundo dia de prova em quarto, a 25.8s de Ogier, quando partiu atrás dele na estrada, mas ainda assim, com 1.2s de avanço para Neuville, o que não deixa de ser positivo: “mão ofi um dia nada bom. Queríamos mais, mas ainda aqui estamos, não andámos tão depressa quanto gostaríamos, mas é o que é”.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) cometeram vários pequenos erros e já estão quase a minuto e meio da frente.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) desistiram na PE4 quando eram segundos da geral a 6.0ss de Tanak. Eram os únicos que estavam a dar luta ao estónio: “Fomos obrigados a abandonar por hoje devido a danos de suspensão sofridos na PE4. Não sabemos como ou porque se partiu a suspensão, uma vez que não bati em lado nenhum. A equipa irá investigar o carro e, esperemos voltar amanhã”, disse.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) estava a melhorar a pouco e pouco, mas ainda longe do que andou em Portugal, até que um problema com a transmissão no Ford o fez abandonar o dia.

Esta prova para Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) serve essencialmente para reconquistar confiança que anda um pouco abalada pelos consecutivos azares. Como se já não bastasse, ficou sem travões na sétima especial, nunca fez melhor que um sétimo tempo nos troços. Mesmo com tudo normal, foi uma vez batido por Mads Ostberg, com um Rally2, num troço.

Teemu Suninen, como se sabe, saiu de estrada na PE1.

No WRC2, Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2) chega ao fim do dia com 27.0s de avanço para Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) com Marco Bulacia (Škoda Fabia Rally2 evo) a 2:03.9. Andreas Mikkelsen e Adrien Fourmaux saíram de estrada.

