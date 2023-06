WRC, Rali da Sardenha, PE8, nova mudança de líder: Ogier com 1.7s de avanço para Lappi | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a primeira especial do dia, bateram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.1s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a 1.3s mas mais importante que isso o facto de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terem cedido 2.9s para os seus companheiros de equipa pois isso significa que Ogier recuperou a liderança do rali, agora por 1.7s. Para Lappi: “Não sei se consigo esforçar-me mais, mas foi um troço limpo. Posso andar um pouco mais depressa, mas ainda há alguns sítios com lama que não se conhecem, por isso é preciso manter alguma segurança”, disse.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), trocaram de posição com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que fruto de uma entrada demasiado entusiasta na zona de água no Km 14 do troço, danificou a frente do seu Toyota e, o que é mais preocupante, deixou o motor sem potência e no final do troço teve de parar para fazer reparações: “Precisamos de arranjar o carro agora…”, disse.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) continuam em sétimo, cederam 10.2s neste troço, mas para já não tem queixas: “Os rapazes tiveram muito trabalho ontem à noite e o carro está a funcionar bem. O troço estava muito mais húmido. Estamos como estamos”.

Depois do acidente de ontem, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), continua a recuperar ms muito longe da frente.

Com se sabe, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) abandonou, depois da equipa detetar mais danos no seu carro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI