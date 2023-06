WRC, Rali da Sardenha, PE7: Lappi termina o dia na frente, 0.1 na frente de Ogier | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) ganharam 6.8s a Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e lideram o Rali da Sardenha com 0.1s de avanço. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são terceiros a 18.6s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) aproveitou as condições mais molhadas e enlameadas do derradeiro troço do dia, Monte Lerno, com 49,90 Km para vencer pela primeira vez neste rali, bateu Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) por 2.1s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 2.7s e Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a 8.9s o que significa que Lappi lidera o Rali da Sardenha ao cabo do dia de hoje, com 0.1s de avanço para Ogier, com Thierry Neuville a destacar-se no terceiro lugar fruto do furo que sofreram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que tiveram um furo lento a sete quilómetros do fim do troço e com isso perderam mais 42.7s, caindo para o quinto posto a 1m05.6s.

Kalle Rovanpera aproveitou para se chegar um pouco mais à frente, mas continua muito longe para poder entrar nas lutas da frente. Está a 27.5s de Neuville, o que nem isso é fácil de recuperar nos dois restantes dias. Tendo em conta a bela luta que se trava à sua frente, só mesmo um pódio se algum dos três da frente tiver alguns azares, pois em termos de andamento será bem mais difícil.

Também Neuville terá trabalho para recuperar os 18.6s para a frente, e quando aos dois homens da frente, grande luta todo o dia, especialmente esta tarde.

Depois do seu acidente da manhã, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), rodam muito atrasados, a quase cinco minutos da frente, mas já com o carro em condições, depois de reparado na assistência aos extensos danos.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) terminam o dia em quinto, com alguns fogachos (venceram um troço), mas sem erros.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) estão em sétimo a 1m09.8s e desta feita foi a bomba de água que os atrasou causando falta de potência no motor.

Depois dos problemas anteriores com a caixa de velocidades, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) tiveram mais drama ao saírem de estrada e ficarem presos numa vala.

No WRC2, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) são os novos líderes, depois de Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) terem tido problemas e parado no troço. Com isso, cairam para 11º com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) a perder 10.1s nesta especial, para o francês da Ford e mantido a posição, segundo dos WRC2, agora a 9.6s da frente.

Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2), terceiros, estão a mais de um minuto.

