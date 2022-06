WRC, Rali da Sardenha, PE7: Esapekka Lappi é o novo líder | AutoSport

Esapekka Lappi é agora o novo líder, com Tanak a 0.7s da frente. Pierre Loubet voltou para a frente de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que fizeram um meio pião, com Sordo a aproximar-se um pouco do grupo da frente.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a especial, 3.7s na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) apenas em sexto a 7.1s da frente, devido a uma quebra de uma das transmissões fazendo a parte final do troço com 3 rodas motrizes.

No WRC2, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) saíram de estrada e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) têm agora um avanço de 15.8s para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2).

