WRC, Rali da Sardenha, PE6: Ott Tanak distancia-se um pouco | AutoSport

Continua a luta na frente entre Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) com os estónios a ganharem mais 2.7s aos finlandeses.

Terminaram a manhã separados por 3.7s e a margem ficou agora nos 6.4s.

Numa tarde com os troços ‘revirados’ pela primeira passagem, as coisas não vão mudar muito para quem roda mais à frente.

Apesar de um ligeiro percalço, quando quase batia num muro de uma ponte, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são agora terceiros por troca com Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) que caíram para quarto depois de perderem 1.8s para Breen.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a perder muito tempo, já são oitavos a 58.4s. E devem continuar a perder nos três troços que ainda faltam.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) abandonaram de manhã, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) atrasaram-se ainda de manhã quando o motor do Puma se calou por algum tempo.

