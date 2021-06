WRC, Rali da Sardenha, PE6: Dani Sordo recupera segundo lugar | AutoSport

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a PE6 , a primeira do rali que não é ganha por Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que foram segundos a 1.8s.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminaram a especial a 7.3s do espanhol o que significa que os homens da Hyundai são agora, novamente, segundos classificados, agora a 25.3s de Tana e com 3.8s de avanço para Ogier.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), pelo que continuam a perder tempo para a frente do rali. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) também voltaram a deixar o motor do Yaris calar-se e com isso cederam mais alguns segundos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI