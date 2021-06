WRC, Rali da Sardenha, PE5: Sébastien Ogier recupera segundo lugar | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) entraram a tarde novamente a vencer troços, deixando Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 4.9s, mas o mais significativo deste troço teve a ver com o facto de Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) terem perdido 10.2s e com isso Ogier passou o espanhol na classificação, recuperando o segundo lugar.

Entretanto, no WRC2, Andreas Mikkelsen já não regressou pois danificou o roll bar do seu Skoda no capotanço que teve no fim da manhã.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) recuperaram uma posição a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que deixaram o motor do Yaris calr-se e com isso caíram para a sexta posição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI