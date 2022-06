WRC, Rali da Sardenha, PE5: Ott Tanak mais líder, boa luta na frente… | AutoSport

Depois de se queixar inicialmente do carro ‘bailarino’, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) parecem estar a entrar nos eixos com o carro e venceram também a quinta especial da prova, com 3.0s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) com Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) em terceiro a 5.2s.

Seguiram-se Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), 2.8s na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) pelo que na frente a margem subiu para 3.7s.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) deram um toque numa pedra, perderam 18.3s e caíram para o sexto lugar, por troca com Dani Sordo, que já está a 14.6s da frente.

Mais problemas mecânicos para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que desta feita na Sardenha tiveram problemas com a transmissão do seu carro, perderam quase dois minutos, caindo para o nono lugar a dois minutos dos seus companheiros de equipa.

A falta de fiabilidade é gritante na Hyundai e Neuville um dos principais azarados.

Para já no fim da manhã do 2º dia de prova, cinco equipas separadas por 14.6s, lutam pela liderança, mas o líder do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) depois de perderem o spoiler traseiro no troço anterior, cederam mais 29.4s neste troço e já estão a 42.5s da frente. Começa a parecer difícil voltarem a vencer, se não começarem já a recuperar de tarde. Vamos ver.

Para já, boa luta entre Tanak e Lappi, 3.7s a separá-los, Pierre Louis Loubet é o melhor dos Ford, o que é surpreendente, e Dani Sordo, depois de começar mal a ceder 19.3s na PE2, já está a recuperar significativamente.



