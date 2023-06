WRC, Rali da Sardenha, PE5: Lappi ‘corta’ avanço de Ogier para metade | AutoSport

Bastou um curto troço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) reduzirem para metade a diferença para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que foram muito cuidadosos nesta especial e com isso já só estão a 8.7s da frente.

Muito azar para Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), que eram terceiros, mas viram a caixa ficar encravada e não arrancaram para o troço, com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), a serem prejudicados porque a especial foi interrompida.

Desta forma, com o atraso de Loubet, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são agora terceiros a 27.2s da frente, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em quarto a penas 2.1s mais atrás.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são quintos a 34.6s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) e

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) já rodam, respetivamente a 45.9s e 52.2s.

duas lutas Toyota/Hyundai, pela liderança e pelo último lugar do pódio.

