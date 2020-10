WRC, Rali da Sardenha PE5: Dani Sordo destaca-se

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a quinta especial do Rali da Sardenha e com isso dilataram a sua liderança face a Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), que nesta especial foram apenas terceiros, a 2.0s.



Com a suspensão do seu Hyundai I20 Coupé WRC reparada, Ott Tänak/Martin Järveoja foram segundos no troço, a 0.9s dos seus colegas de equipas, mas já pouco pode fazer em termos de luta pelos lugares da frente já que um problema com a suspensão durante a manhã levou-os a cederem quase dois minutos.



As coisas continuam a não correr bem a Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul que desta feita deixaram o motor do seu Hyundai I20 Coupé WRC calar-se, perdendo algum tempo. Ainda assim lograram passar Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que tiveram muitas dificuldades com a aderência. Perderam 12 segundos e o quarto lugar para os belgas.



Seja como for, para já os dois da frente cavaram uma margem boa para os terceiros classificados, Sebastien Ogier/Julien Ingrassia, que a exemplo dos seus colegas de equipa tiveram problemas com a aderência do Toyota Yaris WRC. Cederam 6.6s e com isso estão agora a 25.2s do espanho lque lidera o rali. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen tiveram um problema mecânico no Toyota Yaris WRC e cairam para o oitavo lugar.

