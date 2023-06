WRC, Rali da Sardenha, PE4: Sébastien Ogier ‘Hammertime’… | AutoSport

Num troço em que Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), saíram de estrada, danificando significativamente o seu Hyundai, e perdendo no processo mais de três minutos, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) atacaram forte na longe especial de Monte Lerno, com os seus 49.90 Km, e ‘deram’ 12.7s aos seus concorrentes mais próximos, os companheiros de equipa, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Tendo em conta que Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram apenas terceiros a 16.7s, Ogier é novamente o líder, agora com um avanço de 16.3s para Lappi “gosto de troços longos, já o disse antes. É sempre uma oportunidade de fazer a diferença – mas não sabia que ia ser assim tão grande! Não é fácil, foi muito complicado nesta última secção”.

Já Lappi: “Não tinha aderência! Fiz o meu melhor. Conduzi muitas vezes nos limites, e uma vez também o ultrapassei, fomos um pouco longe. As duas primeiras especiais foram boas, mas esta foi má em termos de aderência. Acho que está um pouco escorregadio para todos, exceto para os Toyota!”

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) foram quartos e subiram ao terceiro lugar da geral, mas continua a ter alguns problemas com o seu carro: “quando entra água estou a perder potência no motor. Cinco segundos aqui, cinco segundos ali, é muito. Estou um pouco desiludido com isso, mas foi um grande troço.”

Elfyn Evans subiu ao quarto lugar: “foi bastante seguro. Sabíamos que era esse o objetivo quando chegamos a um fim-de-semana como este, mas, mesmo assim, é muito tempo que o Seb já nos tirou”, 25.9s para sermos mais exatos…

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) caíram para o quinto lugar depois duam ligeira saída em que bateram numa grande pedra. E podia ter sido bem pior, porque logo a seguir estava um ‘belo’ precipício. O japonês falhou uma curva, foi em frente e deslizou contra uma rocha: “Fomos a direito e temos muita sorte por o carro parecer estar bem. Batemos numa pedra muito grande e perdemos cerca de 20 segundos.”

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perderam 25.9s e caíram para o sexto lugar. O belga não estava contente com a sua escolha de pneus: “Não tinha aderência nenhuma… Coloquei o pneu duro na frente e acho que foi um erro, não sei. Não dá para conduzir. Lutei muito e tive muitos ‘momentos’.”

Pior ainda estiveram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que cederam 34.9s e já estão a 43.3s da frente: “é um desafio. Uma luta enorme, uma perda enorme. É uma sensação má, como conduzir um reboque. Não é agradável.”

A abrir a estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 40.2s: “Foi super difícil. Esta estava a secar mais do que as outras, porque é mais tarde, por isso houve muita limpeza. Um verdadeiro desafio”, disse.

Dani Sordo saiu de estrada, mas conseguiu voltar e terminar a especial: “Foi um grande impacto, mas está tudo bem. Não havia aderência com os pneus duros – foi um grande erro colocar pneus duros”, disse. A sorte é que agora tem a assistência…mas perderam 3m09.1s.

No WRC2, Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) bateram Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) por 0.8s com Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) a 3.6s com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) a ceder 7.5s e com isso a perder a liderança para Teemu Suninen, que tem agora 3.8s de avanço. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) subiram a terceiro, agora a 7.4s da frente, com Sami Pajari/Enni Mälkönen Škoda (Fabia RS Rally2) a subirem para quinto, tudo por causa do atraso de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), que penalizaram 4m50, depois de terem chegado 29 minutos atrasados, para reparar o amortecedor e a suspensão que se partiram.

