WRC, Rali da Sardenha, PE4: Ott Tanak é o novo líder | AutoSport

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) venceram a quarta especial e na frente houve troca de líderes. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos na frente de

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a serem apenas quintos a 3.7s o que significa que Ott Tanak é o novo líder, agora com 0.9s de avanço para o ‘vizinho’ finlandês.

Boa prova está a fazer Pierre Louis Loubet, que é para já o melhor Ford em prova, o que não deixa de ser curioso. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que falharam um cruzamento, são quartos na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) os primeiros a 13.2s da frente e Fourmaux a 13.9s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) abandonaram por hoje com problemas mecânicos no seu carro. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) perderam mais tempo, desta feita com uma saída em frente num cruzamento.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu o spoiler traseiro e são sétimos a 19.2s dos líderes. Continua a haver problemas com o pó, mas nem todos os pilotos se queixa, entre os que rodam atrás de outros, claro…

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Rally2 evo) lideram o WRC2 Open 4.8s na frente de Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2).



Tempos Online – CLIQUE AQUI