WRC, Rali da Sardenha PE4: Dani Sordo é o novo líder

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a quarta especial do Rali da Sardenha, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) deram um ligeiro toque e perderam 12.5s e com isso a liderança do rali que está agora na posse dos espanhóis. Sordo tem agora 7.5s de avanço para o finlandês da Ford.



Terceiro tempo para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que desta forma se distanciaram de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que distam agora 6.1s da dupla francesa.



Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) estiveram melhor nesta especial foram segundos, mas mantêm-se no quinto lugar a 29.3s dos líderes. Takamoto Katusta /Toyota Yaris WRC) saiu de estrada.

