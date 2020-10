WRC, Rali da Sardenha PE3: Hyundai ‘parado’, Tanak ‘calado’…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram a PE3, 2.1s na frente de Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e com isso aproximaram-se dos seus companheiros de equipa na classificação geral distando agora 2.1s do terceiro lugar de Ogier.

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiros, na frente dos líder do rali, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), que têm vindo a aproveitar bem a ordem na estrada para liderar o rali.

Quem continua na mó de baixo são os restantes pilotos da Hyundai.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quintos e o belga queixou-se do carro: “dei o meu melhor, o carro não está a funcionar nestas condições”. Com isso, já estão a 24.9s do líder. Em três troços!

Pior ainda estão Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que têm um qualquer problema no carro, que não revela, em três troços, perderam 1m11.2s para o líder. Algo anormal se passa mas Tanak nada diz no final dos troços.

