WRC, Rali da Sardenha, PE3: Esapekka Lappi recupera liderança, troço interrompido | AutoSport

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE3 1.1s na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 1.4s. Seguiram-se Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1). Este números significam que Lappi recuperou a liderança, tendo agora 0.4s de avanço para Sébastien Ogier, com Takamoto Katsuta a ser o novo terceiro classificado a 2.8s da frente. Segue-se Neuville agora a 4.7s, dois décimos na frente de Pierre Louis Loubet, que roda a 4.9s com Dani Sordo a 7.5s e Tanak já a 8.8.s da frente, enquanto Rovanpera já cedeu 9.7s. O troço foi interrompido, devido a questões de segurança.

No WRC2, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) lideram com 3.7s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), mas pode ser game over para sueco pois chegou ao fim do troço com o amortecedor da suspensão dianteira esquerda a sair do capot. Espera-nos agora o troço Monte Lerno. Com 49,90 km de extensão, esta especial pode realmente moldar o rali.