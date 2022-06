WRC, Rali da Sardenha, PE3: Esapekka Lappi líder! Elfyn Evans com problemas? | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram os primeiros a ir para a frente do rali nesta manhã, mas na segunda especial do dia tiveram problema com o seu Toyota e perderam duma só vez 11.1s caindo de primeiros para o terceiro lugar da geral, e ainda pior, aparentemente com problemas mecânicos numa manhã ainda longa de prova.

Confirma-se que a ordem na estrada é fundamental neste rali, dado o estado dos troços e nesse contexto Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) assumiram a posição dos seus companheiros de equipa, com um avanço de 1.9s sobre Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que foram terceiro na dias especiais desta manhã.

Terceiro lugar para Elfyn Evans, como já referimos, quarto para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), a 8.4s da frente.

Os líderes do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) estão a sofrer aqui bem mais do que em Portugal e são apenas sextos a 12.5s, ainda assim na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), segundos na estrada.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) parte atrás, devia estar a fazer melhor do que o oitavo lugar em que está para já a 23.5s mas o espanhol não está nada contente com o equilíbrio do carro, revelou que lhe falta confiança e com isso é impossível os tempos aparecerem.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são nonos a 28.6s, e estão ca queixar-se muito do pó.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) já perderam 1m59.3s. Fizeram um pião e o carro não pegava.

