WRC, Rali da Sardenha, PE2: Sébastien é o novo líder | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos líderes do Rali sa Sardenha depois de vencerem o primeiro troço de hoje, uma especial com alguma lama, estreita e acidentada muito propícia problemas, qual alguns já tiveram, Lappi, por exemplo, com Elfyn Evans a preferir ser cuidadoso, perdendo por isso 10.8s. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos, rodam agora a 1.7s do novo líder, com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) em terceiro, apesar de terem perdido potência no motor do Ford depois de uma zona de água, cedendo 5.5s. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos, estão a 5.9s da frente, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 6.4, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), a 7.7s., Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a 8.8s, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), a 9.5s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), estão agora a 11.5s da frente.

Sébastien Ogier arriscou um pouco mais e venceu, Lappi ficou com danos no pára-choques: “Não faço ideia [dos danos] porque, havia muitas compressões e talvez numa colisão tenha tocado na estrada ou algo do género”

Neuville: “Estava muito mais acidentada do que eu esperava e eu esperava ser mais rápido nos solavancos. Depois reduzi demasiado a velocidade.”

Elfyn Evans explica que não arriscou “É este tipo de troço que se estivermos dispostos a ir com um ritmo elevado e a correr alguns riscos, então de certeza que a recompensa em termos de tempo pode ser enorme. Estávamos apenas a tentar manter o carro no meio da estrada”.

Por fim, Tanak: “Não estava mau, na verdade, não há muita lama. As condições são boas, mas é um troço muito estreito, por isso não era fácil meter o carro lá dentro!”

