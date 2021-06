WRC, Rali da Sardenha, PE2: Ott Tanak soma e segue | AutoSport

Segundo troço, segunda vitória de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que repetiram a receita do primeiro troço, triunfando novamente, desta feita na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que apesar de abrirem a estrada estão a encontrar antídoto para não perder demasiado.

O francês confessou-nos que abrir a estrada na Sardenha é pior do que em Portugal, mas está a fazer bem melhor do que algumas das equipas que rodam atrás de si na estrada. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram desta feita terceiros classificados, e na classificação geral estão agora a quatro segundos exatos de Tanak, com Ogier a 11.0s.

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos, tal como na PE1, e não estão a conseguir a confiança para fazer melhor. Já estão a 14.3s da frente, quando a sua posição na estrada, o ano passado lhes permitiu liderar o rali, que acabaram por vencer.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) são quintos classificados, mas Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) estão a ter um começo fraco de rali, e já rodam a 25.5s (Evans) e a 28.7s (Neuville) de Tanak. Muito significativo após dois troços.

